Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
Портал WhoScored представил собственную версию символической сборной 12-го тура российской Премьер-лиги.
В состав включены по два футболиста из "Рубина", "Урала" и ЦСКА, а также игроки "Химок", "Зенита", "Ахмата", "Динамо" и "Спартака".
Вратарь: Илья Лантратов ("Химки", 8,4);
Защитники: Денис Кулаков ("Урал", 7,7), Стефан Страндберг ("Урал", 7,8), Деян Ловрен ("Зенит", 7,6), Илья Самошников ("Рубин", 7,8);
Полузащитники: Солтмурад Бакаев ("Рубин", 8,0), Даниил Фомин ("Динамо", 8,4), Никола Влашич (ЦСКА, 9,9), Бернард Бериша ("Ахмат", 9,3);
Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА, 8,4), Джордан Ларссон ("Спартак", 9,3).
Не пропустите: Геркус высказался о чемпионской гонке в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Пике может уйти из "Барселоны" в любой момент
-
Адвокат избитого судьи назвал Широкова неадекватным
-
Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Олич: "Когда Жиркова позвали в "Челси", рады были все, кроме него"
-
Мхитарян высказался о конфликте в Нагорном Карабахе
-
Тренер "Краснодара" Мусаев поделился ожиданиями от матча с "Челси"
-
Кейн и Сон Хын Мин отдали друг другу 29 ассистов в АПЛ. Это второй результат в истории турнира
-
Уткин потроллил судейский корпус РФС
-
Митрюшкин прокомментировал подписание контракта с "Фортуной"
-
"Краснодар" летом отказался покупать у "Наполи" Милика за 30 миллионов евро
-
"Ювентус" готовится к матчу с "Барселоной" без Роналду и двух основных защитников
-
Норвежский судья Хаген сделал каминг-аут
-
Тренер "Милана" Пиоли восхитился формой Ибрагимовича
-
Сёмин отказался давать советы игрокам "Локомотива" перед матчем с "Баварией"
-
Уткин высказался о возможном назначении Почеттино на пост главного тренера "Зенита"
-
"Лион" готов отдать Депая "Барселоне" бесплатно в обмен на аренду Гризманна
-
УЕФА назначил судей на матч ЦСКА - "Динамо Загреб"
-
Бартомеу отрицает, что клуб проплачивал негативные комментарии об игроках "Барселоны" в соцсетях
-
Официально: Митрюшкин стал игроком "Фортуны"
-
Малком полетел с "Зенитом" на матч с "Боруссией", несмотря на травму