Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил собственную версию символической сборной 12-го тура российской Премьер-лиги.

В состав включены по два футболиста из "Рубина", "Урала" и ЦСКА, а также игроки "Химок", "Зенита", "Ахмата", "Динамо" и "Спартака".

Вратарь: Илья Лантратов ("Химки", 8,4);

Защитники: Денис Кулаков ("Урал", 7,7), Стефан Страндберг ("Урал", 7,8), Деян Ловрен ("Зенит", 7,6), Илья Самошников ("Рубин", 7,8);

Полузащитники: Солтмурад Бакаев ("Рубин", 8,0), Даниил Фомин ("Динамо", 8,4), Никола Влашич (ЦСКА, 9,9), Бернард Бериша ("Ахмат", 9,3);

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА, 8,4), Джордан Ларссон ("Спартак", 9,3).

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