Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored

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Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 12-го тура российской Премьер-лиги.

В команду включены игроки "Ахмата", "Ростова", "Локомотива", "Зенита", "Краснодара" и "Динамо".

Вратарь: Гиорги Шелия ("Ахмат"); 

Защитники: Тонни де Вильена ("Краснодар"), Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Тин Едвай ("Локомотив"), Денис Терентьев ("Ростов");

Полузащитники: Вячеслав Грулёв ("Динамо"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Арсен Захарян ("Динамо"), Андрей Мостовой ("Зенит"); 

Нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо"), Сердар Азмун ("Зенит").

Не пропустите: Феерия "Зенита", унижение "Спартака", крупная победа "Динамо": результаты 12-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
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