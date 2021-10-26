Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 12-го тура российской Премьер-лиги.
В команду включены игроки "Ахмата", "Ростова", "Локомотива", "Зенита", "Краснодара" и "Динамо".
Вратарь: Гиорги Шелия ("Ахмат");
Защитники: Тонни де Вильена ("Краснодар"), Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Тин Едвай ("Локомотив"), Денис Терентьев ("Ростов");
Полузащитники: Вячеслав Грулёв ("Динамо"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Арсен Захарян ("Динамо"), Андрей Мостовой ("Зенит");
Нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо"), Сердар Азмун ("Зенит").
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