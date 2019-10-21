Опубликована символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии InStat

Пресс-служба РПЛ в твиттере опубликовала символическую сборную 13-го тура российского чемпионата по версии InStat.

В команду включены 6 игроков "Зенита", а также по одному футболисту из "Крыльев Советов", "Краснодара", "Уфы", тульского "Арсенала" и "Локомотива".

Вратарь: Сергей Рыжиков ("Крылья Советов");

Защитники: Вячеслав Караваев ("Зенит"), Александр Пуцко ("Уфа"), Александр Мартынович ("Краснодар"), Дуглас Сантос ("Зенит");

Полузащитники: Магомед Оздоев ("Зенит"), Александр Ломовицкий ("Арсенал"), Себастьян Дриусси ("Зенит"), Александр Коломейцев ("Локомотив");

Нападающие: Сердар Азмун ("Зенит"), Артем Дзюба ("Зенит").

Символическая сборная 13-го тура #РПЛ по версии InStat Index



А как выглядела бы ваша сборная? pic.twitter.com/Hao0tcuWQ0 — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 21, 2019

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