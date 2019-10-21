Опубликована символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии InStat
Пресс-служба РПЛ в твиттере опубликовала символическую сборную 13-го тура российского чемпионата по версии InStat.
В команду включены 6 игроков "Зенита", а также по одному футболисту из "Крыльев Советов", "Краснодара", "Уфы", тульского "Арсенала" и "Локомотива".
Вратарь: Сергей Рыжиков ("Крылья Советов");
Защитники: Вячеслав Караваев ("Зенит"), Александр Пуцко ("Уфа"), Александр Мартынович ("Краснодар"), Дуглас Сантос ("Зенит");
Полузащитники: Магомед Оздоев ("Зенит"), Александр Ломовицкий ("Арсенал"), Себастьян Дриусси ("Зенит"), Александр Коломейцев ("Локомотив");
Нападающие: Сердар Азмун ("Зенит"), Артем Дзюба ("Зенит").
Символическая сборная 13-го тура #РПЛ по версии InStat Index— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 21, 2019
А как выглядела бы ваша сборная? pic.twitter.com/Hao0tcuWQ0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Краснодар
|13
|27
|4
|Ростов
|13
|26
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Уфа
|13
|16
|9
|Арсенал Тула
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|13
|13
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|13
|8