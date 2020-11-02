Опубликована символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored составил символическую сборную 13-го тура российской Премьер-лиги.

Вратарь: Антон Шунин ("Динамо");

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Максим Осипенко ("Ростов"), Вилькер Анхель ("Ахмат"), Юрий Жирков ("Зенит");

Полузащитники: Солтмурад Бакаев ("Рубин"), Даниил Фомин ("Динамо"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Даниил Лесовой ("Динамо");

Нападающие: Комнен Андрич ("Уфа"), Антон Заболотный ("Сочи").

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