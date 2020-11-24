Опубликована символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored

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Опубликована символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 15-го тура РПЛ.

Вратарь: Александр Максименко ("Спартак");

Защитники: Денис Кулаков ("Урал"), Максим Осипенко ("Ростов"), Самюэль Жиго ("Спартак"), Дмитрий Скопинцев ("Динамо");

Полузащитники: Далер Кузяев ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Трошечкин ("Химки"), Реми Кабелла ("Краснодар");

Нападающие: Тимур Жамалетдинов ("Уфа"), Мохамед Конате ("Химки").

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