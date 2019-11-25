Опубликована символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии Opta

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Опубликована символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии Opta

Авторитетный статистический портал Opta представил команду недели РПЛ по собственной версии.

Вратарь: Александр Максименко ("Спартак");

Защитники: Хердур Магнуссон (ЦСКА), Никита Чернов ("Крылья Советов"), Филип Уремович ("Рубин"), Сергей Петров ("Краснодар");

Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Далер Кузяев ("Зенит"), Зелимхан Бакаев ("Спартак");

Нападающие: Максимилиан Филипп ("Динамо"), Владимир Обухов ("Тамбов").

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 Краснодар Краснодар 17 33
4 Ростов Ростов 17 30
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
7 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
8 Урал Урал 17 20
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
10 Оренбург Оренбург 17 19
11 Уфа Уфа 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
15 Тамбов Тамбов 17 17
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