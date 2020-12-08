Опубликована символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 17-го тура РПЛ.

В команду включены три игрока "Краснодара" и по два футболиста из "Зенита", "Спартака", "Сочи" и "Динамо".

Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Алексей Сутормин ("Зенит"), Самюэль Жиго ("Спартак"), Александр Мартынович ("Краснодар"), Гильермо Варела ("Динамо");

Полузащитники: Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар"), Артур Юсупов ("Сочи"), Даниил Фомин ("Динамо"), Ибрагим Цаллагов ("Сочи");

Нападающие: Сердар Азмун ("Зенит"), Джордан Ларссон ("Спартак").

Не пропустите: Феерии от "Спартака", "Зенита" и "Краснодара", осечка ЦСКА: все результаты 17-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru