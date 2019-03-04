Опубликована символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии InStat
В официальном твиттере телеканала "Матч Премьер" опубликована символическая сборная 18-го тура чемпионата России по версии статистического портала InStat.
Вратарь: Юрий Дюпин ("Анжи");
Защитники: Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Максим Беляев ("Арсенал"), Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Аиртон ("Спартак");
Полузащитники: Джано Ананидзе ("Крылья Советов"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Игорь Коновалов ("Рубин");
Нападающие: Антон Миранчук ("Локомотив"), Лука Джорджевич ("Арсенал"), Жоаозиньо ("Динамо").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11