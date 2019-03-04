Опубликована символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии InStat

Теги ярослав ракицкийаиртонмагомед оздоевантон миранчуклука джорджевичджано ананидзе

Опубликована символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии InStat

В официальном твиттере телеканала "Матч Премьер" опубликована символическая сборная 18-го тура чемпионата России по версии статистического портала InStat.

Вратарь: Юрий Дюпин ("Анжи");

Защитники: Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Максим Беляев ("Арсенал"), Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Аиртон ("Спартак");

Полузащитники: Джано Ананидзе ("Крылья Советов"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Игорь Коновалов ("Рубин");

Нападающие: Антон Миранчук ("Локомотив"), Лука Джорджевич ("Арсенал"), Жоаозиньо ("Динамо").

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 37
2 Краснодар Краснодар 18 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 18 29
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 29
6 Рубин Рубин 18 28
7 Ростов Ростов 18 25
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 23
9 Ахмат Ахмат 18 23
10 Динамо Москва Динамо Москва 18 23
11 Урал Урал 18 22
12 Оренбург Оренбург 17 22
13 Крылья Советов Крылья Советов 17 18
14 Анжи Анжи 18 18
15 Уфа Уфа 18 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 18 11
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