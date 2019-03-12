Опубликована символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии InStat

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Опубликована символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии InStat

"Матч ТВ" в своём твиттере опубликовал символическую сборную 19-го тура российской Премьер-лиги по версии InStat.

Вратарь: Евгений Фролов ("Оренбург");

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Марио Фернандес, Георгий Щенников (оба - ЦСКА), Ярослав Ракицкий ("Зенит");

Полузащитники: Маурисио Перейра ("Краснодар"), Пол Антон ("Крылья Советов"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив");

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Фёдор Смолов ("Локомотив"), Сердар Азмун ("Зенит").

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2 Краснодар Краснодар 18 34
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4 Спартак Москва Спартак Москва 19 32
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 32
6 Рубин Рубин 19 28
7 Ростов Ростов 19 26
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9 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 24
10 Урал Урал 19 23
11 Динамо Москва Динамо Москва 19 23
12 Оренбург Оренбург 17 22
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 21
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