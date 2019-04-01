Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии Whoscored

Теги виктор классонмагомед-шапи сулеймановфёдор чаловсердар азмунмаринато гильермедмитрий скопинцев

Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии Whoscored

Авторитетный статистический ресурс Whoscored представил свою символическую сборную по итогам 21-го тура чемпионата России.

Вратарь: Гильерме ("Локомотив");

Защитники: Кирилл Комбаров, Максим Беляев (оба - "Арсенал"), Александр Мартынович, Дмитрий Скопинцев (оба - "Краснодар");

Полузащитники: Маурисио Перейра, Виктор Классон, Вандерсон (все - "Краснодар");

Нападающие: Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар"), Фёдор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун ("Зенит").

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 44
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
3 Краснодар Краснодар 21 38
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 37
5 Спартак Москва Спартак Москва 21 36
6 Ростов Ростов 21 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 30
8 Рубин Рубин 21 29
9 Ахмат Ахмат 21 27
10 Оренбург Оренбург 20 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 20 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 21 23
13 Урал Урал 21 23
14 Анжи Анжи 21 18
15 Уфа Уфа 21 17
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 21 12
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