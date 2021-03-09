Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 21-го тура РПЛ.
В команду включены четыре футболиста "Спартака", два игрока "Рубина" и по одному представителю ЦСКА, "Локомотива", "Динамо", "Ахмата", "Ротора".
Вратарь: Юрий Дюпин ("Рубин");
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Мурило ("Локомотив"), Олег Кожемякин ("Ротор"), Мирослав Богосавац ("Ахмат");
Полузащитники: Квинси Промес, Наиль Умяров (оба - "Спартак"), Денис Макаров ("Рубин"), Никола Моро ("Динамо");
Нападающие: Александр Соболев, Джордан Ларссон (оба - "Спартак").
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