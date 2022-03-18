Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

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Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 21-го тура российской Премьер-лиги.

В команду включены игроки "Динамо", ЦСКА, "Химок", "Ахмата", "Нижнего Новгорода", "Крыльев Советов" и "Ростова".

Вратарь: Илья Лантратов ("Химки");

Защитники: Мирослав Богосовац ("Ахмат"), Кирилл Гоцук ("Нижний Новгород"), Матео Барач ("Крылья Советов"), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Арсен Захарян ("Динамо"), Себастьян Шиманьски ("Динамо"), Даниил Фомин ("Динамо"), Роман Тугарев ("Ростов");

Нападающие: Фёдор Смолов ("Динамо"), Юсуф Языджи (ЦСКА).

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