Опубликована символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии InStat

Теги артём дзюбагжегож крыховякильзат ахметовярослав ракицкийюрий жирков

Опубликована символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии InStat

Телеканал "Матч Премьер" в своём твиттере опубликовал символическую сборную 24-го тура чемпионата России по версии InStat.

Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Николай Рассказов ("Спартак"), Бенедикт Хёведес ("Локомотив"), Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков (оба - "Зенит");

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Вильмар Барриос ("Зенит"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив");

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Артём Галаджан ("Оренбург"), Зелимхан Бакаев ("Арсенал").

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 24 51
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 24 43
3 Краснодар Краснодар 24 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 24 41
5 Спартак Москва Спартак Москва 24 39
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
8 Ростов Ростов 24 35
9 Ахмат Ахмат 24 33
10 Урал Урал 24 30
11 Рубин Рубин 24 30
12 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 24 13
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