Опубликована символическая сборная 27-го тура РПЛ по версии InStat

Теги яка бийолсебастьян дриуссироман еременкодмитрий торбинскийярослав ракицкийалександр максименко

Опубликована символическая сборная 27-го тура РПЛ по версии InStat

Телеканал "Матч Премьер" опубликовал в своём твиттере символическую сборную 27-го тура чемпионата России по версии компании спортивной аналитики InStat.

Вратарь: Александр Максименко ("Спартак");

Защитники: Гиа Григалава ("Арсенал"), Урош Спайич ("Краснодар"), Ярослав Ракицкий ("Зенит");

Полузащитники: Дмитрий Торбинский ("Енисей"), Роман Ерёменко ("Ростов"), Артём Тимофеев ("Крылья Советов"), Зелимхан Бакаев ("Арсенал"), Себастьян Дриусси ("Зенит");

Нападающие: Яка Бийол (ЦСКА), Александр Соболев ("Енисей").

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6 Арсенал Тула Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург Оренбург 27 36
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