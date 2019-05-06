Опубликована символическая сборная 27-го тура РПЛ по версии InStat
Телеканал "Матч Премьер" опубликовал в своём твиттере символическую сборную 27-го тура чемпионата России по версии компании спортивной аналитики InStat.
Вратарь: Александр Максименко ("Спартак");
Защитники: Гиа Григалава ("Арсенал"), Урош Спайич ("Краснодар"), Ярослав Ракицкий ("Зенит");
Полузащитники: Дмитрий Торбинский ("Енисей"), Роман Ерёменко ("Ростов"), Артём Тимофеев ("Крылья Советов"), Зелимхан Бакаев ("Арсенал"), Себастьян Дриусси ("Зенит");
Нападающие: Яка Бийол (ЦСКА), Александр Соболев ("Енисей").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19