Опубликована символическая сборная 30-го тура РПЛ по версии inStat

Теги юрий жирковмарио фернандессебастьян дриуссиалександр ерохинарнор сигурдссонфёдор чалов

Опубликована символическая сборная 30-го тура РПЛ по версии inStat

Статистический портал InStat представил символическую сборную 30-го тура российской Премьер-лиги.

Вратарь: Ярослав Годзюр ("Урал"); 

Защитники: Юрий Жирков ("Зенит"), Сергей Брызгалов ("Урал"), Зоран Нижич ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Себастьян Дриусси, Александр Ерохин (оба - "Зенит"), Рикарду Алвеш ("Оренбург"), Мигель Кардозу ("Динамо");

Нападающие: Арнор Сигурдссон, Фёдор Чалов (оба - ЦСКА).

Запасные: Вандерсон ("Краснодар"), Иван Обляков, Яка Бийол (оба - ЦСКА), Кирилл Панченко ("Динамо"), Артём Дзюба, Сердар Азмун (оба - "Зенит").

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3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
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