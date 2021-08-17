Опубликована символическая сборная 4-го тура РПЛ по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 4-го тура РПЛ.

В команду включены по два футболиста "Спартака", "Сочи" и "Арсенала", а также по одному игроку "Рубина", "Ахмата", "Нижнего Новгорода", "Крыльев Советов" и "Уфы".

Вратарь: Антон Коченков ("Арсенал");

Защитники: Айртон ("Спартак"), Матео Барач ("Сочи"), Акош Кечкеш ("Нижний Новгород"), Мехди Зеффан ("Крылья Советов");

Полузащитники: Бернард Бериша ("Ахмат"), Хван Ин Бом ("Рубин"), Ивелин Попов ("Сочи"), Зелимхан Бакаев ("Спартак");

Нападающие: Евгений Луценко ("Арсенал"), Гамид Агаларов ("Уфа").

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