Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии Opta

Opta назвала состав символической сборной 5-го тура российской Премьер-лиги.

Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Александр Зуев ("Рубин"), Георгий Джикия ("Спартак"), Тони Шуньич ("Динамо"), Михаил Меркулов ("Рубин");

Полузащитники: Кингс Кангва ("Арсенал"), Алекс Крал ("Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон ("Краснодар");

Нападающий: Владимир Ильин ("Ахмат").

Сборная по итогам 5-го тура Тинькофф РПЛ от #OptaSports



⚽ В этой команде игроки «Спартака», «Рубина», «Краснодара», «Динамо», ЦСКА, «Арсенала», «Ахмата» и «Локомотива». pic.twitter.com/N7o5fEKa0G