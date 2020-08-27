Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии Opta

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Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии Opta

Opta назвала состав символической сборной 5-го тура российской Премьер-лиги.

Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Александр Зуев ("Рубин"), Георгий Джикия ("Спартак"), Тони Шуньич ("Динамо"), Михаил Меркулов ("Рубин");

Полузащитники: Кингс Кангва ("Арсенал"), Алекс Крал ("Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон ("Краснодар");

Нападающий: Владимир Ильин ("Ахмат").

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