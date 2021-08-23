Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 5-го тура РПЛ.
В команду включены четыре игрока "Динамо", по два футболиста ЦСКА и "Локомотива", а также по одному представителю "Урала", "Ростова" и "Зенита".
Вратарь: Дмитрий Ландаков ("Урал");
Защитники: Гильермо Варела ("Динамо"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Иван Ордец ("Динамо"), Иван Обляков (ЦСКА);
Полузащитники: Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Малком ("Зенит"), Арсен Захарян ("Динамо");
Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Константин Тюкавин ("Динамо").
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