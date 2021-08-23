Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored

Теги дмитрий ландаковгильермо варелаигорь дивеевиван ордециван обляковрифат жемалетдиновданил глебовмалкомарсен захарянфедор смоловконстантин тюкавин

Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 5-го тура РПЛ.

В команду включены четыре игрока "Динамо", по два футболиста ЦСКА и "Локомотива", а также по одному представителю "Урала", "Ростова" и "Зенита".

Вратарь: Дмитрий Ландаков ("Урал");

Защитники: Гильермо Варела ("Динамо"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Иван Ордец ("Динамо"), Иван Обляков (ЦСКА);

Полузащитники: Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Малком ("Зенит"), Арсен Захарян ("Динамо");

Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Константин Тюкавин ("Динамо").

Не пропустите: "Краснодар" выдал второй худший старт в РПЛ в истории клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сестра Роналду - об отменённом голе: "Ограбление начинается"

Сестра Роналду - об отменённом голе: "Ограбление начинается"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов