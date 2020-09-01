Опубликована символическая сборная 6-го тура РПЛ по версии WhoScored

1 Теги игорь акинфеевсамюэль жигокайо панталеаовандерсонникола влашичалександр ломовицкийджордже деспотовичалександр соболев

Опубликована символическая сборная 6-го тура РПЛ по версии WhoScored

Сайт футбольной статистики WhoScored представил символическую сборную по итогам 6-го тура российской Премьер-лиги.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА);

Защитники: Денис Кулаков ("Урал"), Самюэль Жиго ("Спартак"), Кайо Панталеао ("Краснодар"), Николай Золотов ("Урал");

Полузащитники: Вандерсон ("Краснодар"), Никола Влашич (ЦСКА), Павел Карасёв ("Тамбов"), Александр Ломовицкий ("Химки");

Нападающие: Джордже Деспотович ("Рубин"), Александр Соболев ("Спартак").

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4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
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