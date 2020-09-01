Опубликована символическая сборная 6-го тура РПЛ по версии WhoScored
Сайт футбольной статистики WhoScored представил символическую сборную по итогам 6-го тура российской Премьер-лиги.
Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА);
Защитники: Денис Кулаков ("Урал"), Самюэль Жиго ("Спартак"), Кайо Панталеао ("Краснодар"), Николай Золотов ("Урал");
Полузащитники: Вандерсон ("Краснодар"), Никола Влашич (ЦСКА), Павел Карасёв ("Тамбов"), Александр Ломовицкий ("Химки");
Нападающие: Джордже Деспотович ("Рубин"), Александр Соболев ("Спартак").
Не пропустите: В РПЛ может быть изменен лимит на легионеров. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
1
Президент "Наполи" анонсировал трансфер Аллана в "Эвертон"
-
2
Головин пропустит больше, чем ожидалось
-
1
Джикия высказался о слухах про интерес "Наполи" и "Фиорентины"
-
1
Сёмин предположил, что "Локомотив" получит только часть суммы за трансфер Миранчука
-
1
Опубликована символическая сборная 6-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
1
Главные новости дня: 31 августа
-
1
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" поборются за французского таланта
-
1
В легендарном аргентинском клубе произошла вспышка коронавируса
-
2
Фанаты "Штутгарта" собирают деньги на трансфер Месси
-
1
Денис Глушаков может вернуться в "Локомотив"
-
"Сельта" отказала "Локомотиву" в аренде Санти Мины
-
"Барселона" определилась с приоритетными трансферами на выход
-
"Наполи" отказался от трансфера Николы Влашича
-
Кингсли Коман рассказал, почему он не может вернуться в ПСЖ
-
Гнабри будет играть за "Баварию" под номером Рибери
-
Раджа Наингголан вернется в "Интер"
-
Дани Себальос близок к переходу в "Арсенал"
-
"Фиорентина" хочет вернуть в Италию бывшего форварда "Милана" Пентека
-
ЦСКА теряет Федора Чалова
-
Давид Силва заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22