Опубликована символическая сборная 6-го тура РПЛ по версии WhoScored

Сайт футбольной статистики WhoScored представил символическую сборную по итогам 6-го тура российской Премьер-лиги.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА);

Защитники: Денис Кулаков ("Урал"), Самюэль Жиго ("Спартак"), Кайо Панталеао ("Краснодар"), Николай Золотов ("Урал");

Полузащитники: Вандерсон ("Краснодар"), Никола Влашич (ЦСКА), Павел Карасёв ("Тамбов"), Александр Ломовицкий ("Химки");

Нападающие: Джордже Деспотович ("Рубин"), Александр Соболев ("Спартак").

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