Опубликована символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 7-го тура РПЛ.

В команду включены три футболиста "Зенита", два игрока "Рубина", а также по одному представителю "Локомотива", "Уфы", ЦСКА, "Спартака", "Химок" и "Сочи".

Вратарь: Маринато Гильерме ("Локомотив");

Защитники: Георгий Зотов ("Рубин"), Боян Йокич ("Уфа"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дуглас Сантос ("Зенит");

Полузащитники: Андерс Дрейер ("Рубин"), Денис Глушаков ("Химки"), Вендел ("Зенит") Квинси Промес ("Спартак");

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Матео Касьерра ("Сочи").

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