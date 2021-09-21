Опубликована символическая сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 8-го тура РПЛ.

В команду включены по три футболиста "Зенита" и "Арсенала", два игрока "Краснодара", а также по одному представителю "Локомотива", "Динамо" и "Урала".

Вратарь: Антон Коченков ("Арсенал");

Защитники: Кирилл Колесниченко ("Урал"), Кайо Панталеао ("Краснодар"), Иван Ордец ("Динамо"), Александр Сильянов ("Локомотив");

Полузащитники: Дуглас Сантос ("Зенит"), Клаудиньо ("Зенит"), Горан Чаушич ("Арсенал"), Реми Кабелла ("Краснодар");

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Евгений Марков ("Арсенал").

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