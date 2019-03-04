Опубликована символическая сборная АПЛ по итогам февраля

Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную английской Премьер-лиги по итогам февраля.

Стоит отметить, что в команде нашлось место для украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, который в прошлом месяце сделал 2 ассиста в двух матчах АПЛ.

Вратарь: Лукаш Фабиански ("Вест Хэм");

Защитники: Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"), Фабиан Шер ("Ньюкасл"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити");

Полузащитники: Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Айзак Хейден ("Ньюкасл"), Генрих Мхитарян ("Арсенал"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити");

Нападающие: Гонсало Игуаин ("Челси"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").

Футболисты отбирались в сборную по средней оценке за проведённые в феврале матчи.

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