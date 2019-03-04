Опубликована символическая сборная АПЛ по итогам февраля
Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную английской Премьер-лиги по итогам февраля.
Стоит отметить, что в команде нашлось место для украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, который в прошлом месяце сделал 2 ассиста в двух матчах АПЛ.
Вратарь: Лукаш Фабиански ("Вест Хэм");
Защитники: Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"), Фабиан Шер ("Ньюкасл"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити");
Полузащитники: Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Айзак Хейден ("Ньюкасл"), Генрих Мхитарян ("Арсенал"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити");
Нападающие: Гонсало Игуаин ("Челси"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").
Футболисты отбирались в сборную по средней оценке за проведённые в феврале матчи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14