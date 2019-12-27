Опубликована символическая сборная десятилетия РПЛ. В ней игроки только двух команд

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Опубликована символическая сборная десятилетия РПЛ. В ней игроки только двух команд

Пресс-служба РПЛ представила символическую сборную турнира по итогам последнего десятилетия.

Состав команды определяли болельщики путём голосования. В итоге в неё попали игроки только двух команд - питерского "Зенита" и московского ЦСКА.

Вратарь: Игорь Акинфеев; 

Защитники: Марио Фернандес, Бранислав Иванович, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков;

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Данни, Халк;

Нападающие: Артём Дзюба, Вагнер Лав.

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