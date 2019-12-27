Опубликована символическая сборная десятилетия РПЛ. В ней игроки только двух команд
Пресс-служба РПЛ представила символическую сборную турнира по итогам последнего десятилетия.
Состав команды определяли болельщики путём голосования. В итоге в неё попали игроки только двух команд - питерского "Зенита" и московского ЦСКА.
Вратарь: Игорь Акинфеев;
Защитники: Марио Фернандес, Бранислав Иванович, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков;
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Данни, Халк;
Нападающие: Артём Дзюба, Вагнер Лав.
⭐ Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков!— Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 27, 2019
В сториз нашего Instagram болельщики выбрали лучших игроков прошедших 10 лет#РПЛтопчик #СборнаяДесятилетияРПЛ pic.twitter.com/u1OHGB7Mea
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|Команда
|М
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|Краснодар
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|4
|ЦСКА Москва
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|Арсенал Тула
|19
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|7
|Уфа
|19
|25
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|Динамо Москва
|19
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|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15