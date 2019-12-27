Опубликована символическая сборная десятилетия РПЛ. В ней игроки только двух команд

Пресс-служба РПЛ представила символическую сборную турнира по итогам последнего десятилетия.

Состав команды определяли болельщики путём голосования. В итоге в неё попали игроки только двух команд - питерского "Зенита" и московского ЦСКА.

Вратарь: Игорь Акинфеев;

Защитники: Марио Фернандес, Бранислав Иванович, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков;

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Данни, Халк;

Нападающие: Артём Дзюба, Вагнер Лав.

⭐ Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков!



В сториз нашего Instagram болельщики выбрали лучших игроков прошедших 10 лет#РПЛтопчик #СборнаяДесятилетияРПЛ pic.twitter.com/u1OHGB7Mea — Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 27, 2019

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