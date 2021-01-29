Опубликована символическая сборная десятилетия в Африке по версии IFFHS

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Опубликована символическая сборная десятилетия в Африке по версии IFFHS

Стал известен состав символической сборной десятилетия в Африке от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В команду включены по 2 представителя Египта, Сенегала, Кот-д’Ивуара, а также по 1 игроку из Нигерии, Марокко, Ганы, Алжира и Габона.

Вратарь: Винсент Эньема (Нигерия);

Защитники: Ахмед Фатхи (Египет), Мехди Бенатиа (Марокко), Калиду Кулибали (Сенегал), Эрик Байи (Кот-д’Ивуар);

Полузащитники: Яя Туре (Кот-д’Ивуар), Андре Айю (Гана), Рияд Махрез (Алжир);

Нападающие: Садио Мане (Сенегал), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), Мохамед Салах (Египет).

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3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
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