Опубликована символическая сборная десятилетия в Африке по версии IFFHS
Стал известен состав символической сборной десятилетия в Африке от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
В команду включены по 2 представителя Египта, Сенегала, Кот-д’Ивуара, а также по 1 игроку из Нигерии, Марокко, Ганы, Алжира и Габона.
Вратарь: Винсент Эньема (Нигерия);
Защитники: Ахмед Фатхи (Египет), Мехди Бенатиа (Марокко), Калиду Кулибали (Сенегал), Эрик Байи (Кот-д’Ивуар);
Полузащитники: Яя Туре (Кот-д’Ивуар), Андре Айю (Гана), Рияд Махрез (Алжир);
Нападающие: Садио Мане (Сенегал), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), Мохамед Салах (Египет).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1