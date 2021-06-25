Опубликована символическая сборная группового этапа Евро-2020 по версии BBC

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Опубликована символическая сборная группового этапа Евро-2020 по версии BBC

Британская телерадиокомпания BBC составила символическую сборную группового этапа Евро-2020 на основе оценок своих читателей, зрителей и слушателей.

Вратарь: Каспер Шмейхель (Дания);

Защитники: Леонардо Спинаццола (Италия); Симон Кьяер (Дания), Эзджан Алиоски (Северная Македония);

Полузащитники: Матеуш Клих (Польша), Кевин Де Брюйне (Бельгия), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Мануэль Локателли (Италия);

Нападающие: Чиро Иммобиле (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Александр Исак (Швеция).

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