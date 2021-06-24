Опубликована символическая сборная группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored

Теги владимир цоуфалматтейс де лигтдейли блиндйоаким мехлеиван перишичкевин де брюйнефренки де йонгэмиль форсбергкриштиану роналдумемфис депай

Опубликована символическая сборная группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной группового этапа Евро-2020.

Наибольшее представительство в составе у сборной Нидерландов - четыре футболиста.

Вратарь: Лукаш Градецки (Финляндия, 7,5); 

Защитники: Владимир Цоуфал (Чехия, 7,1), Маттейс де Лигт (Нидерланды, 7,5), Дейли Блинд (Нидерланды, 7,2), Йоаким Мехле (Дания, 7,3); 

Полузащитники: Иван Перишич (Хорватия, 7,4), Кевин Де Брюйне (Бельгия, 8,8), Френки де Йонг (Нидерланды, 7,9), Эмиль Форсберг (Швеция, 7,5); 

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия, 8,1), Мемфис Депай (Нидерланды, 7,8).

Не пропустите: Де Брюйне - лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored, в топ-100 - два россиянина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бензема высказался об игре против Роналду в матче с Португалией

Бензема высказался об игре против Роналду в матче с Португалией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов