Опубликована символическая сборная группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной группового этапа Евро-2020.

Наибольшее представительство в составе у сборной Нидерландов - четыре футболиста.

Вратарь: Лукаш Градецки (Финляндия, 7,5);

Защитники: Владимир Цоуфал (Чехия, 7,1), Маттейс де Лигт (Нидерланды, 7,5), Дейли Блинд (Нидерланды, 7,2), Йоаким Мехле (Дания, 7,3);

Полузащитники: Иван Перишич (Хорватия, 7,4), Кевин Де Брюйне (Бельгия, 8,8), Френки де Йонг (Нидерланды, 7,9), Эмиль Форсберг (Швеция, 7,5);

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия, 8,1), Мемфис Депай (Нидерланды, 7,8).

Не пропустите: Де Брюйне - лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored, в топ-100 - два россиянина. | http://soccernews.ru