Опубликована символическая сборная группового этапа Лиги Чемпионов по версии WhoScored

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Опубликована символическая сборная группового этапа Лиги Чемпионов по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/22.

В команду включены по два игрока из "Баварии", "Манчестер Сити" и "Спортинга", а также футболисты ПСЖ, "Зальцбурга", "Реала", "Аякса" и "РБ Лейпциг".

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);

Защитники: Расмус Кристенсен ("Зальцбург"), Себастьян Коатес ("Спортинг"), Эдер Милитао ("Реал"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити");

Полузащитники: Рияд Махрез ("Манчестер Сити"), Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг"), Педру Гонсалвеш ("Спортинг"), Лерой Сане ("Бавария");

Нападающие: Себастьен Аллер ("Аякс"), Роберт Левандовски ("Бавария").

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