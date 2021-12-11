Опубликована символическая сборная группового этапа Лиги Чемпионов по версии WhoScored
Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/22.
В команду включены по два игрока из "Баварии", "Манчестер Сити" и "Спортинга", а также футболисты ПСЖ, "Зальцбурга", "Реала", "Аякса" и "РБ Лейпциг".
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);
Защитники: Расмус Кристенсен ("Зальцбург"), Себастьян Коатес ("Спортинг"), Эдер Милитао ("Реал"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити");
Полузащитники: Рияд Махрез ("Манчестер Сити"), Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг"), Педру Гонсалвеш ("Спортинг"), Лерой Сане ("Бавария");
Нападающие: Себастьен Аллер ("Аякс"), Роберт Левандовски ("Бавария").
Не пропустите: Мбаппе - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Крылья Советов" добыли домашнюю победу над "Рубином" в 18-м туре РПЛ
-
Владелец "Наполи" Де Лаурентис: "Президент УЕФА Чеферин находится в руках ПСЖ"
-
"Спартак" интересуется 19-летним талантом из "Строгино"
-
"Барселона" поспорит за трансферную цель "Зенита"
-
Пеле обратился к болельщикам из больницы
-
Луис Фабиано официально закончил карьеру
-
СМИ: будущий клуб Холанда потратит на норвежца до 400 миллионов евро
-
Опубликована символическая сборная группового этапа Лиги Чемпионов по версии WhoScored
-
Матч Лиги Конференций "Тоттенхэм" - "Ренн" не будет сыгран
-
Бывшая жена Мамаева: "Думаю, карьера Павла уже закончена"
-
Нагельсманн объяснил, почему отказал "Реалу" в 2018 году
-
Халк получил три индивидуальные награды по итогам чемпионата Бразилии
-
Пять футболистов близки к уходу из "Барселоны" зимой
-
Селихов признан лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored
-
Рангник прокомментировал будущее Погба в "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-хавбек "Фиорентины" войдёт в тренерский штаб "Спартака"
-
В "Реал Сосьедаде" недовольны "Барселоной" из-за Янузая
-
Сёмин жёстко высказался о тренерах "Локомотива"
-
"Челси" нацелился на защитника "Лестера"
-
1
ПСЖ планирует продать семь футболистов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4