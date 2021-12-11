Опубликована символическая сборная группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored

Теги александр селиховмаркао тейшейрабенуа бадьяшильаарон крессуэлладнан янузаймирко иваничдеклан райскарл токо экамбифлориан вирц

Опубликована символическая сборная группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной группового этапа Лиги Европы сезона 2021/22.

В команду включён вратарь московского "Спартака" Александр Селихов. Это единственный представитель РПЛ.

Вратарь: Александр Селихов ("Спартак");

Защитники: Энтони Ролстон ("Селтик"), Маркао Тейшейра ("Галатасарай"), Бенуа Бадьяшиль ("Монако"), Аарон Крессуэлл ("Вест Хэм");

Полузащитники: Аднан Янузай ("Реал Сосьедад"), Мирко Иванич ("Црвена Звезда"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Карл Токо Экамби ("Лион");

Нападающие: Флориан Вирц ("Байер"), Андре Орта ("Брага").

Не пропустите: Опубликована символическая сборная группового этапа Лиги Чемпионов по версии WhoScored. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" минимально обыграл "Вулверхэмптон"

"Манчестер Сити" минимально обыграл "Вулверхэмптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов