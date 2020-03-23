Опубликована символическая сборная из худших трансферов "Реала" в XXI веке

Теги реал мадридфрансиско касильяданилоджонатан вудгейтвальтер самуэльтео эрнандесасьер ильяррамендинури шахинжюльен фоберройстон дрентехавьер савиолаантонио кассано

Опубликована символическая сборная из худших трансферов "Реала" в XXI веке

Авторитетное испанское издание Marca представило собственную версию символической сборной худших трансферов мадридского "Реала" в XXI веке.

Вратарь: Кико Касилья;

Защитники: Данило, Джонатан Вудгейт, Вальтер Самуэль, Тео Эрнандес;

Полузащитники: Асьер Ильярраменди, Нури Шахин, Жюльен Фобер, Ройстон Дренте;

Нападающие: Хавьер Савиола, Антонио Кассано.

Не пропустите: Регилон может не вернуться в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" отклонил предложение "Барселоны" об обмене Лаутаро Мартинеса на двух игроков с доплатой

"Интер" отклонил предложение "Барселоны" об обмене Лаутаро Мартинеса на двух игроков с доплатой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов