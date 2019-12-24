Опубликована символическая сборная легионеров, играющих в РПЛ

Компания спортивной аналитики InStat представила свою версию символической сборной легионеров, играющих в РПЛ.

В команду включены три игрока из "Зенита", два - из "Локомотива", по одному - из "Оренбурга", "Урала", "Спартака", ЦСКА, "Краснодара" и "Ростова".

Вратарь: Андрей Климович ("Оренбург");

Защитники: Денис Кулаков ("Урал"), Бранислав Иванович, Дуглас Сантос (оба - "Зенит"), Самюэль Жиго ("Спартак");

Полузащитники: Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу (оба - "Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон ("Краснодар");

Нападающие: Эльдор Шомуродов ("Ростов"), Сердар Азмун ("Зенит").

Сборная лучших иностранных игроков #РПЛ по итогам 1️⃣9️⃣ туров по версии Instat Index pic.twitter.com/jFVkBs9WoC — Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 23, 2019

Не пропустите: Опубликована символическая сборная россиян, играющих в РПЛ. | http://soccernews.ru