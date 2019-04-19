Опубликована символическая сборная Лиги Европы по итогам недели

УЕФА в своём официальном твиттере опубликовала команду недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

Вратарь: Нето ("Валенсия");

Защитники: Тони Лато, Муктар Диакаби (оба - "Валенсия"), Макото Хасебе, Данни да Коста (оба - "Айнтрахт");

Полузащитники: Томаш Соучек, Петр Шевчик (оба - "Славия"), Дани Парехо ("Валенсия"), Филип Костич ("Айнтрахт"), Педро Родригес ("Челси");

Нападающий: Оливье Жиру ("Челси").

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