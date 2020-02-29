Опубликована символическая сборная недели в Лиге Европы
УЕФА представила команду недели по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Вратарь: Гедрюс Арлаускис ("ЧФР Клуж");
Защитники: Гаэль Клиши, Мартин Шкртел (оба - "Истанбул"), Папе Абу Сиссе ("Олимпиакос"), Мэтт Догерти ("Вулверхэмптон");
Полузащитники: Филип Костич ("Айнтрахт"), Пицци ("Бенфика"), Фред ("Манчестер Юнайтед"), Эдин Вишча ("Истанбул");
Нападающие: Андре Силва ("Айнтрахт"), Хонатан Кальери ("Эспаньол").
Команда недели в #ЛигаЕвропы— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 29, 2020
Подробнее ➡️ https://t.co/GJejphUstN pic.twitter.com/4bLT7YAiF6
Не пропустите: Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: "МЮ" сыграет с ЛАСК, "Рома" против "Севильи". | http://soccernews.ru
главное
-
Серия А объявила о переносе из-за коронавируса пяти игр 26-го тура, в том числе "Ювентус" - "Интер"
-
"Зенит" испытывает колоссальные проблемы с атакой перед матчем с "Локомотивом"
-
Аллегри близок к возвращению в "Ювентус"
-
"Челси" готов летом продать 8 игроков
-
Итальянский клуб объявил о заболевании трёх футболистов коронавирусом
Лента новостей
-
УЕФА назвал лучшего футболиста недели в Лиге Европы
-
"Кристал Пэлас" переиграл "Брайтон" в матче АПЛ
-
"Эйбар" разгромил "Леванте" в 26-м туре Примеры
-
Тренер "Динамо" объяснил отсутствие Комличенко в стартовом составе на матч со "Спартаком"
-
"Урал" прервал серию поражений в гостевых матчах с ЦСКА, длившуюся более 23 лет
-
"Барселона" огласила заявку на матч с "Реалом"
-
ЦСКА дома едва не проиграл "Уралу" в 20-м туре РПЛ
-
Тедеско отреагировал на слухи о переговорах с "Гертой"
-
Опубликована символическая сборная недели в Лиге Европы
-
Роналду рассказал о настрое "Ювентуса" после поражения от "Лиона"
-
2
Де Брюйне оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"
-
1
"Челси" снова потерял Абрахама
-
2
Серия А объявила о переносе из-за коронавируса пяти игр 26-го тура, в том числе "Ювентус" - "Интер"
-
Три игрока "Ливерпуля" пропустят матч с "Уотфордом" из-за травм
-
"Динамо" и "Спартак" выбрали игровую форму на сегодняшнее дерби
-
Овчинников - и.о. главного тренера ЦСКА на матч с "Уралом"
-
"Это непатриотично": Иванов раскритиковал "Уральские авиалинии" за спонсорский контракт со "Спартаком"
-
Ван Бастен: "Ибрагимович провоцировал меня, когда я вернулся в "Аякс"
-
Ерохин прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ
-
3
Суарес рассказал о конфликте с Абидалем
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0