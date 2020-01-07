Опубликована символическая сборная открытий первого круга Примеры по версии Marca

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Опубликована символическая сборная открытий первого круга Примеры по версии Marca

Издание Marca опубликовало собственную версию символической сборной игроков-открытий первого круга Примеры сезона 2019/20.

Отметим попадание в команду 18-летнего вингера мадридского "Реала" Родриго Гоэса, который забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

Вратарь: Унаи Симон ("Атлетик Бильбао");

Защитники: Домингуш Дуарте ("Гранада"), Фелипе ("Атлетико"), Пау Торрес ("Вильярреал");

Полузащитники: Андре-Франк Ангисса ("Вильярреал"), Фернандо ("Севилья"), Рубен Гарсия ("Осасуна"), Лукас Окампос ("Севилья");

Нападающие: Ферран Торрес ("Валенсия"), Родриго ("Реал"), Луис Авила ("Осасуна").

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