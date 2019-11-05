Опубликована символическая сборная первого круга РПЛ по версии WhoScored

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Опубликована символическая сборная первого круга РПЛ по версии WhoScored

Авторитетный статистический сайт WhoScored составил символическую сборную по итогам первого круга РПЛ сезона 2019/20.

Вратарь: Сослан Джанаев ("Сочи"); 

Защитники: Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Самюэль Жиго ("Спартак"), Дмитрий Чистяков ("Ростов"), Дуглас Сантос ("Зенит");

Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон ("Краснодар"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"); 

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Эльдор Шомуродов ("Ростов").

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2 Ростов Ростов 15 30
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 15 30
4 Краснодар Краснодар 15 29
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 15 27
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 15 19
7 Крылья Советов Крылья Советов 15 18
8 Оренбург Оренбург 15 18
9 Урал Урал 15 18
10 Спартак Москва Спартак Москва 15 18
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12 Рубин Рубин 15 17
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