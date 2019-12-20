Опубликована символическая сборная россиян, играющих в РПЛ

Компания спортивной аналитики InStat представила свою версию символической сборной россиян, играющих в РПЛ.

В команду включены 5 игроков из "Зенита", по 2 - из "Спартака" и "Локомотива", по 1 - из "Краснодара" и ЦСКА.

Вратарь: Михаил Кержаков ("Зенит");

Защитники: Вячеслав Караваев ("Зенит"), Илья Кутепов ("Спартак"), Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит");

Полузащитники: Магомед Оздоев ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА), Антон Миранчук ("Локомотив"), Алексей Миранчук ("Локомотив");

Нападающие: Ари ("Краснодар"), Артём Дзюба ("Зенит").

Символическая сборная россиян #РПЛ по версии InStat



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