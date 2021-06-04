Опубликована символическая сборная сезона АПЛ по версии футболистов

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Опубликована символическая сборная сезона АПЛ по версии футболистов

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) представила собственную версию символической сборной АПЛ в сезоне 2020/21.

Вратарь: Эдерсон ("Манчестер Сити");

Защитники: Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Канселу, Джон Стоунз, Рубен Диаш (все - "Манчестер Сити");

Полузащитники: Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне (оба - "Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");

Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Сон Хын Мин, Харри Кейн (оба - "Тоттенхэм").

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