Опубликована символическая сборная сезона РПЛ от WhoScored
Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной РПЛ в сезоне 2020/21.
В команду включены футболисты "Химок", ЦСКА, "Локомотива", "Ростова", "Зенита", "Спартака", "Рубина", "Сочи" и "Краснодара".
Вратарь: Илья Лантратов ("Химки");
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Мурило Серкейра ("Локомотив"), Максим Осипенко ("Ростов"), Дуглас Сантос ("Зенит");
Полузащитники: Малком ("Зенит"), Оливер Абильдгор ("Рубин"), Кристиан Нобоа ("Сочи"), Реми Кабелла ("Краснодар");
Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Джордан Ларссон ("Спартак").
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