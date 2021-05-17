Опубликована символическая сборная сезона РПЛ от WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной РПЛ в сезоне 2020/21.

В команду включены футболисты "Химок", ЦСКА, "Локомотива", "Ростова", "Зенита", "Спартака", "Рубина", "Сочи" и "Краснодара".

Вратарь: Илья Лантратов ("Химки");

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Мурило Серкейра ("Локомотив"), Максим Осипенко ("Ростов"), Дуглас Сантос ("Зенит");

Полузащитники: Малком ("Зенит"), Оливер Абильдгор ("Рубин"), Кристиан Нобоа ("Сочи"), Реми Кабелла ("Краснодар");

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Джордан Ларссон ("Спартак").

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