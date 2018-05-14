Опубликована символическая сборная сезона в чемпионате Франции

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Опубликована символическая сборная сезона в чемпионате Франции

Французская Лига 1 на своём официальном сайте опубликовала символическую сборную сезона.

Вратарь: Стив Манданда ("Марсель");

Защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва (все - ПСЖ), Ферлан Менди ("Лион");

Полузащитники: Луис Густаво ("Марсель"), Марко Верратти (ПСЖ), Набиль Фекир ("Лион");

Нападающие: Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Неймар (все - ПСЖ).

Не пропустите: Мбаппе признан лучшим молодым игроком чемпионата Франции. | http://soccernews.ru

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