Опубликована символическая сборная сезона в чемпионате Франции
Французская Лига 1 на своём официальном сайте опубликовала символическую сборную сезона.
Вратарь: Стив Манданда ("Марсель");
Защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва (все - ПСЖ), Ферлан Менди ("Лион");
Полузащитники: Луис Густаво ("Марсель"), Марко Верратти (ПСЖ), Набиль Фекир ("Лион");
Нападающие: Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Неймар (все - ПСЖ).
Не пропустите: Мбаппе признан лучшим молодым игроком чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Почеттино готов продлить контракт с "Тоттенхэмом" при одном условии
-
Игнашевич может побить рекорд Льва Яшина
-
Капитан сборной Перу пропустит ЧМ-2018
-
"Аякс" купил марокканского хавбека
-
Стала известна итоговая заявка сборной Коста-Рики на ЧМ-2018
-
Газзаев прокомментировал вызов Игнашевича в сборную России
-
Буффон установил рекорд Серии А
-
Эллардайс покинет "Эвертон"
-
Битенкур стал игроком "Хоффенхайма"
-
Неста возглавил "Перуджу"
-
"Зенит" сократил шорт-лист тренеров до трёх
-
Роналду готов признать вину в налоговых махинациях
-
"Фулхэм" – "Дерби Каунти" - 2:0 (обзор)
-
Форлан высказался о вероятном трансфере Гризманна в "Барселону"
-
Карпин останется в "Ростове"
-
Опубликована расширенная заявка сборной Ирана на ЧМ-2018
-
Вратарь "Спартака" Селихов успешно проопперирован
-
На Сарри претендуют три клуба
-
"Штутгарт" подписал защитника "Манчестер Сити"
-
"Суонси" теряет ещё одного лидера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|92
|2
|Монако
|37
|77
|3
|Лион
|37
|75
|4
|Марсель
|37
|74
|5
|Ренн
|37
|57
|6
|Ницца
|37
|54
|7
|Бордо
|37
|52
|8
|Сент-Этьен
|37
|52
|9
|Монпелье
|37
|50
|10
|Нант
|37
|49
|11
|Генгам
|37
|47
|12
|Амьен
|37
|45
|13
|Дижон
|37
|45
|14
|Анжер
|37
|41
|15
|Лилль
|37
|38
|16
|Страсбур
|37
|38
|17
|ФК Кан
|37
|37
|18
|Тулуза
|37
|34
|19
|Труа
|37
|33
|20
|Метц
|37
|26