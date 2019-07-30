Опубликована символическая сборная третьего тура РПЛ по версии WhoScored

Теги матвей сафоновтони шуньичвандерсонартур юсуповсердар азмунэльдор шомуродов

Опубликована символическая сборная третьего тура РПЛ по версии WhoScored

Авторитетный статистический ресурс Whoscored представил свою символическую сборную по итогам третьего тура чемпионата России.

Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Гурам Тетрашвили, Седрик Гогуа, Сослан Таказов (все – "Тамбов"), Тони Шуньич ("Динамо");

Полузащитники: Александр Сухов ("Уфа"), Вандерсон ("Краснодар"), Артур Юсупов ("Динамо"), Зурико Давиташвили ("Рубин");

Нападающие: Сердар Азмун ("Зенит"), Эльдор Шомуродов ("Ростов").

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Ростов Ростов 3 7
3 Краснодар Краснодар 3 6
4 Урал Урал 3 6
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3 6
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 3 4
8 Локомотив Москва Локомотив Москва 3 4
9 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
10 Спартак Москва Спартак Москва 3 4
11 Уфа Уфа 3 3
12 Тамбов Тамбов 3 3
13 Ахмат Ахмат 2 3
14 Крылья Советов Крылья Советов 3 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
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