Опубликована структура календаря РПЛ и Кубка России
РПЛ на своём официальном сайте представила структуру календаря на оставшуюся часть сезона.
Стоит отметить, что проведение всех матчей тура чемпионата в один день необязательно. Подробное расписание по игровым дням будет опубликовано позднее.
23-й тур: 21 июня
1/4 финала Кубка России: 24 июня
24-й тур: 28 июня
25-й тур: 1 июля
26-й тур: 5 июля
27-й тур: 8 июля
28-й тур: 12 июля
29-й тур: 15 июля
1/2 финала Кубка России: 18-19 июля
30-й тур: 22 июля
Финал Кубка России: 25 июля.
Не пропустите: В РПЛ разрешили делать по 5 замен в матче. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20