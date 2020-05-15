Опубликована структура календаря РПЛ и Кубка России

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Опубликована структура календаря РПЛ и Кубка России

РПЛ на своём официальном сайте представила структуру календаря на оставшуюся часть сезона.

Стоит отметить, что проведение всех матчей тура чемпионата в один день необязательно. Подробное расписание по игровым дням будет опубликовано позднее.

23-й тур: 21 июня

1/4 финала Кубка России: 24 июня

24-й тур: 28 июня

25-й тур: 1 июля

26-й тур: 5 июля

27-й тур: 8 июля

28-й тур: 12 июля

29-й тур: 15 июля

1/2 финала Кубка России: 18-19 июля

30-й тур: 22 июля

Финал Кубка России: 25 июля.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
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