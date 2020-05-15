Опубликована структура календаря РПЛ и Кубка России

РПЛ на своём официальном сайте представила структуру календаря на оставшуюся часть сезона.

Стоит отметить, что проведение всех матчей тура чемпионата в один день необязательно. Подробное расписание по игровым дням будет опубликовано позднее.

23-й тур: 21 июня

1/4 финала Кубка России: 24 июня

24-й тур: 28 июня

25-й тур: 1 июля

26-й тур: 5 июля

27-й тур: 8 июля

28-й тур: 12 июля

29-й тур: 15 июля

1/2 финала Кубка России: 18-19 июля

30-й тур: 22 июля

Финал Кубка России: 25 июля.

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