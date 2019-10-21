Опубликована третья пятёрка претендентов на "Золотой мяч"

Журнал France Football назвал третью пятёрку футболистов, претендующих на "Золотой мяч" по итогам 2019 года.

В список номинантов вошли португалец Криштиану Роналду ("Ювентус"), бразилец Алиссон ("Ливерпуль"), голландец Маттейс де Лигт ("Аякс" / "Ювентус"), француз Карим Бензема ("Реал") и ещё один голландец Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль").

Напомним, что в этом году обладателя "Золотого мяча" назовут 2 декабря.

В 2018 году награду выиграл полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

Не пропустите первую и вторую пятёрки претендентов на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru