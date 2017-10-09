Опубликована вторая пятерка претендентов на получение "Золотого мяча"

Теги золотой мячлуис суарессерхио рамосян облаккоутиньодрис мертенс

Опубликована вторая пятерка претендентов на получение "Золотого мяча"Известное издание France Football продолжает представлять номинантов на получение награды лучшему футболисту текущего года "Золотого мяча".

Во вторую пятерку претендентов включены форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес, защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос, голкипер "Атлетико" Ян Облак, полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и форвард итальянского "Наполи" Дрис Мертенс.

Напомним, ранее была названа первая пятерка претендентов на "Золотой мяч". | soccernews.ru

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