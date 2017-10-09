Опубликована вторая пятерка претендентов на получение "Золотого мяча"
Известное издание France Football продолжает представлять номинантов на получение награды лучшему футболисту текущего года "Золотого мяча".
Во вторую пятерку претендентов включены форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес, защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос, голкипер "Атлетико" Ян Облак, полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и форвард итальянского "Наполи" Дрис Мертенс.
Напомним, ранее была названа первая пятерка претендентов на "Золотой мяч". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0