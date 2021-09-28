Опубликована заявка сборной Аргентины на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

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Опубликована заявка сборной Аргентины на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

Фото твиттер КОНМЕБОЛ

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с составом национальной команды на ближайшие игры.

Вратари: Франко Армани, Хуан Муссо, Эмилиано Мартинес, Эстебан Андрада;

Защитники: Гонсало Монтиэль, Науэль Молина, Хуан Фойт, Лукас Мартинес, Херман Пеццелья, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Маркос Акунья;

Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Николас Домингес, Джованни Ло Чельсо, Эксекиэль Паласиос, Родриго Де Пауль, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария;

Нападающие: Лукас Аларио, Лионель Месси, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа, Анхель Корреа, Хулиан Альварес.

8 октября аргентинцы встретятся с Парагваем, 11 октября - с Уругваем, 15 октября - с Перу.

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