Опубликована заявка сборной Аргентины на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
Фото твиттер КОНМЕБОЛ
Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с составом национальной команды на ближайшие игры.
Вратари: Франко Армани, Хуан Муссо, Эмилиано Мартинес, Эстебан Андрада;
Защитники: Гонсало Монтиэль, Науэль Молина, Хуан Фойт, Лукас Мартинес, Херман Пеццелья, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Маркос Акунья;
Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Николас Домингес, Джованни Ло Чельсо, Эксекиэль Паласиос, Родриго Де Пауль, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария;
Нападающие: Лукас Аларио, Лионель Месси, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа, Анхель Корреа, Хулиан Альварес.
8 октября аргентинцы встретятся с Парагваем, 11 октября - с Уругваем, 15 октября - с Перу.
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