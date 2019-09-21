Опубликовано фото домашней формы "Барселоны" на следующий сезон

Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Барселоны" в сезоне 2020/21.

Новая экипировка выполнена в традиционных сине-гранатовых цветах. Полоски на футболке разделены тонкими жёлтыми вставками.

Напомним, что техническим спонсором каталонского клуба является компания Nike.

"Барса" набрала 7 очков в четырёх стартовых турах Примеры и пока занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

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