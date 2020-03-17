Опубликовано фото домашней формы "Ромы" на следующий сезон

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Опубликовано фото домашней формы "Ромы" на следующий сезон

В интернете появилась фотография новой формы "Ромы", в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Главным изменением в экипировке стало появление трёх полосок на груди - жёлтого, оранжевого и красного цвета.

Основной цвет футболки "волков" останется традиционным - бордовым. Только в новом варианте он будет иметь разные оттенки.

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