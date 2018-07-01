Опубликовано фото домашней формы "Спартака" на следующий сезон

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Опубликовано фото домашней формы "Спартака" на следующий сезон

В интернете появилось фото домашней формы московского "Спартака" на сезон 2018/19.

Презентация экипировки, произведённой компанией Nike, ожидается в июле.

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