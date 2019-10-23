Опубликовано фото футболки сборной России на Евро-2020
Портал Footy Headlines показал, как будет выглядеть футболка сборной России на Чемпионате Европы 2020 года.
Майка выполнена в красном цвете с белыми полосами на воротнике, плечах и манжетах, а также абстрактным узором на передней части. Кроме того, на рукавах есть синий цвет, что позволяет вместе с другими элементами образовать флаг страны.
Производитель экипировки - компания Adidas. Девиз футболки - "Искусство встречает спорт".
Напомним, что сборная России по итогам октябрьских матчей досрочно вышла на Евро-2020.
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