Опубликовано фото футболки сборной России на Евро-2020

Теги россия

Опубликовано фото футболки сборной России на Евро-2020

Портал Footy Headlines показал, как будет выглядеть футболка сборной России на Чемпионате Европы 2020 года.

Майка выполнена в красном цвете с белыми полосами на воротнике, плечах и манжетах, а также абстрактным узором на передней части. Кроме того, на рукавах есть синий цвет, что позволяет вместе с другими элементами образовать флаг страны.

Производитель экипировки - компания Adidas. Девиз футболки - "Искусство встречает спорт".

Напомним, что сборная России по итогам октябрьских матчей досрочно вышла на Евро-2020.

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