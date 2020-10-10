Опубликовано фото и видео из раздевалки молодёжной сборной России после победы над Эстонией

Пресс служба молодёжной сборной России показала, что происходило в раздевалке команды после разгрома Эстонии в матче отбора Евро-2021.

Напомним, что россияне победили соперника со счётом 4:0 и практически гарантировали себе прямую путёвку на континентальное первенство.

"И по традиции – победная раздевалка", - говорится в описании к публикации двух фото и видеоролика в инстаграме.

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