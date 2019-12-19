Опубликовано фото ноги Варана после удара шипами от Лангле. Судья не назначил за этот фол пенальти
Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан показал, как выглядит его нога после удара шипами от игрока "Барселоны" Клемана Лангле.
Напомним, что фол произошёл в штрафной площадке "сине-гранатовых", однако судья Алехандро Эрнандес не назначил пенальти и отказался смотреть видеоповтор.
В итоге Эль Класико завершилось нулевой ничьей.
Не пропустите: Каземиро: "Фол Лангле против Варана - это 100%-ный пенальти". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|17
|36
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10