Опубликовано фото ноги Варана после удара шипами от Лангле. Судья не назначил за этот фол пенальти

Теги реал мадридбарселонарафаэль варанклеман лангле

Опубликовано фото ноги Варана после удара шипами от Лангле. Судья не назначил за этот фол пенальти

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан показал, как выглядит его нога после удара шипами от игрока "Барселоны" Клемана Лангле.

Напомним, что фол произошёл в штрафной площадке "сине-гранатовых", однако судья Алехандро Эрнандес не назначил пенальти и отказался смотреть видеоповтор.

В итоге Эль Класико завершилось нулевой ничьей.

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