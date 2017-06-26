Опубликовано фото новой формы "Спартака"

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Опубликовано фото новой формы "Спартака"В сети интернет было опубликовано фото новой формы московского "Спартака", в которой команды "красно-белых" будет выступать в сезоне 2017/2018.

Напомним, Луис Адриано может покинуть "Спартак". | soccernews.ru

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2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
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